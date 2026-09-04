ПВО за ночь сбила около 25 беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области за ночь сбили около 25 беспилотников ПВО за ночь сбила около 25 беспилотников в Ростовской области

Москва4 сен Вести.В Ростовской области при отражении ночной воздушной атаки на регион силы противовоздушной обороны ликвидировали около 25 беспилотников в шести районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Дроны были сбиты в Багаевском, Зерноградском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в 6 районах области: Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском, Зерноградском написал Юрий Слюсарь

В результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Данные уточняются.

На местах работают сотрудники оперативных служб.