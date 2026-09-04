Москва4 сенВести.В Ростовской области при отражении ночной воздушной атаки на регион силы противовоздушной обороны ликвидировали около 25 беспилотников в шести районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Дроны были сбиты в Багаевском, Зерноградском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в 6 районах области: Тарасовском, Чертковском, Миллеровском, Багаевском, Шолоховском, Зерноградскомнаписал Юрий Слюсарь
В результате ЧП никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано. Данные уточняются.
На местах работают сотрудники оперативных служб.