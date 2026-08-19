Слюсарь: около 15 БПЛА уничтожили за ночь в пяти районах Ростовской области

Полтора десятка дронов сбили ночью в пяти районах Ростовской области Слюсарь: около 15 БПЛА уничтожили за ночь в пяти районах Ростовской области

Москва19 авг Вести.Около пятнадцати беспилотных летательных аппаратов ликвидировали минувшей ночью над пятью районами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около полутора десятков БПЛА в 5 районах области: Кашарском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Каменском написал чиновник в личном канале МАХ

О пострадавшиъх не сообщается. Разрушения инфраструктуры также не зафиксированы. Слюсарь подчеркнул, что эта информация будет уточняться.