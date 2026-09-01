В ночь на 1 сентября системы ПВО сбили 516 дронов ВСУ над Россией Минобороны РФ: системы ПВО ночью сбили 516 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва1 сен Вести.Дежурные средства ПВО в ночь на 1 сентября уничтожили 516 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими территориями. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены в период с 20.00 по московскому времени 31 августа до 08.00 мск 1 сентября.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что, после атаки беспилотников, в Новокуйбышевске введен режим чрезвычайной ситуации.