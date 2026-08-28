Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 512 украинских БПЛА над регионами России

ВС РФ за ночь ликвидировали 512 украинских беспилотников Минобороны: за ночь средства ПВО сбили 512 украинских БПЛА над регионами России

Москва28 авг Вести.В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 512 украинских дронов над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Атака киевского режима была отражена в период с 20.00 мск 27 августа до 8.30 мск 28 августа.

Сбитые беспилотники относились к самолетному типу и были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Накануне сообщалось, что подразделения российской Армии в ходе наступательных действий прошли первую линию обороны боевиков киевского режима под Славянском и Краматорском.