В Новокуйбышевске введен режим ЧС после атаки БПЛА

В Новокуйбышевске ввели режим ЧС после атаки беспилотников В Новокуйбышевске введен режим ЧС после атаки БПЛА

Москва1 сен Вести.В Новокуйбышевске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

Глава Новокуйбышевска подписала документы о введении режима чрезвычайной ситуации. В соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без лишней бюрократии сообщил Вячеслав Федорищев

Отмечается, что в результате атаки дронов два человека получили незначительные травмы. В одном из многоквартирных домов выбиты окна.

На внеочередном заседании комиссии по ЧС губернатор поручил восстановить поврежденную инфраструктуру в кратчайшие сроки и обеспечить жителей полной информацией о мерах поддержки, включая компенсации за ущерб имуществу и автомобилям. В городе работает оперативный штаб.