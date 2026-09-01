В Новокуйбышевске выбило окна в многоквартирном доме после атаки беспилотников

В Новокуйбышевске повреждены окна в жилом доме после атаки дронов В Новокуйбышевске выбило окна в многоквартирном доме после атаки беспилотников

Москва1 сен Вести.В Самарской области в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых объектов. В Новокуйбышевске выбило окна в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили большую часть дронов. Информации о пострадавших не поступало.

Утром губернатор посетил Новокуйбышевск и встретился с жителями.

К сожалению, есть повреждения на нескольких жилых объектах… Утром сегодня был в Новокуйбышевске, где из-за атаки выбило окна в одном из многоквартирных домов говорится в публикации

Федорищев отметил, что в городе развернули оперативный штаб, работают пункты временного размещения. Жителям оказывается вся необходимая помощь.

Глава региона подчеркнул, что атака произошла в День знаний и не останется безнаказанной. Ситуация находится под контролем властей.