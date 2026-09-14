Москва14 сенВести.Российские военные нанесли очередные удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, которая используется для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы, сообщили в Минобороны РФ.
...Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европысказано в сообщении
Ранее в воскресенье, 13 сентября, Вооруженные силы РФ также нанесли удар по железнодорожной структуре на западе Украины.
Телеканал CNN сообщал, что экс-премьер Вликобритании Борис Джонсон и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона на железной дороге близ польской границы.