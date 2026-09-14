Армия России снова нанесла удары по ж/д инфраструктуре на западе Украины

Российские войска вновь ударили по железнодорожной инфраструктуре Украины Армия России снова нанесла удары по ж/д инфраструктуре на западе Украины

Москва14 сен Вести.Российские военные нанесли очередные удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, которая используется для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы, сообщили в Минобороны РФ.

...Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы сказано в сообщении

Ранее в воскресенье, 13 сентября, Вооруженные силы РФ также нанесли удар по железнодорожной структуре на западе Украины.

Телеканал CNN сообщал, что экс-премьер Вликобритании Борис Джонсон и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона на железной дороге близ польской границы.