Москва14 авг Вести.Вооруженные силы России в течение прошедшей ночи поразили железнодорожную станцию порта Измаил на Украине, которая используется для нужд украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре, а также морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражена железнодорожная станция порта Измаил, используемая для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ говорится в заявлении

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ нанесли удары по ремонтно-восстановительному поезду и железнодорожному локомотиву, которые использовались в интересах украинских войск.