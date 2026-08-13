Москва13 авгВести.Вооруженные силы РФ ночью поразили пункт управления Военно-морских сил Украины в порту Рени. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотников.
В порту Рени – пункт управления Военно-морских сил Украиныговорится в сообщении министерства
В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наносить удары по объектам ВМС Украины и портам, использующимся в интересах ВСУ.
Ранее в МИД РФ сообщили, что российские вооруженные силы продолжат поражать высокоточными ударами суда и портовую инфраструктуру на Украине, используемые для снабжения ВСУ западным оружием.