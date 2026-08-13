ВС РФ ударили по пункту управления ВМС Украины в порту Рени Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВМС Украины

Москва13 авг Вести.Вооруженные силы РФ ночью поразили пункт управления Военно-морских сил Украины в порту Рени. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что удар был нанесен с помощью беспилотников.

В порту Рени – пункт управления Военно-морских сил Украины говорится в сообщении министерства

В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наносить удары по объектам ВМС Украины и портам, использующимся в интересах ВСУ.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российские вооруженные силы продолжат поражать высокоточными ударами суда и портовую инфраструктуру на Украине, используемые для снабжения ВСУ западным оружием.