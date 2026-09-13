Москва13 сенВести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожной структуре на западе Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что объекты использовались для перевозки военных грузов из европейских стран.
Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украиныговорится в сообщении
Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по логистическому складу в Гостомеле Киевской области. На объекте хранились материальные средства военного назначения для ВСУ.