Москва3 сен Вести.В минувшие сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах армии киевского режима. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Утром 3 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российская армия атаковала логистический центр "Новой Почты" и два сухогруза, эти объекты использовались в интересах украинских боевиков. Отмечается, что цели были расположены вблизи Одессы.