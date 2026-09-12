ВС РФ ударили по пункту хранения и разгрузки западного оружия в Одесской области

ВС РФ поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области ВС РФ ударили по пункту хранения и разгрузки западного оружия в Одесской области

Москва12 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, минувшей ночью российские войска нанесли по объектам на Украине массированный удар с применением высокоточного оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотных летательных аппаратов.

В результате поражены объекты портовой инфраструктуры и стратегически важный объект транспортной инфраструктуры в Одесской области, обеспечивавшие разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину говорится в заявлении

Кроме того, в российском оборонном ведомстве рассказали, что армия России ударила по предприятиям металлургической промышленности Украины, которые обеспечивают производство военной продукции.