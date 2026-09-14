CNN: поезд с Борисом Джонсоном чуть не попал под удар российского дрона

CNN: Джонсон и Петреус чуть не попали под удар российского дрона CNN: поезд с Борисом Джонсоном чуть не попал под удар российского дрона

Москва14 сен Вести.Экс-премьер Вликобритании Борис Джонсон и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус чуть не попали под удар российского дрона, сообщает CNN.

Ранее украинские СМИ сообщали, что российский беспилотник поразил локомотив на украинском вокзале недалеко от польской границы. Как утверждает CNN, бывший глава ЦРУ в этом время находился на вокзале, а поезд с Джонсоном проехал незадолго до удара БПЛА.

Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус находился на украинском железнодорожном вокзале в тот самый момент, когда в воскресенье российский беспилотник нанес удар по поезду – вскоре после того, как через эту станцию ​​проследовал поезд с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими высокопоставленными зарубежными лицами говорится на сайте телеканала

По данным западных СМИ, в поезде с Джонсоном находились европейские советники по национальной безопасности, возвращавшиеся с конференции в Киеве.