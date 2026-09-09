Самолет Зеленского чуть не столкнулся с беспилотником по пути в Норвегию

Самолет Зеленского чуть не столкнулся с дроном в Молдавии Самолет Зеленского чуть не столкнулся с беспилотником по пути в Норвегию

Москва9 сен Вести.Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии, заявил телерадиокомпании NRK премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Инцидент произошел, когда Зеленский направлялся из Молдавии в Осло для присутствия на похоронах короля Норвегии Харальда V.

Его самолет ведь едва не был задет дроном, когда он должен был вылетать из Молдавии. Такова реальность, в которой он находится заявил премьер Норвегии журналистам

В декабре 2025 года с самолетом Владимира Зеленского произошел другой инцидент, связанный с БПЛА. Тогда перед посадкой в аэропорту Дублина его сопровождали четыре неопознанных дрона военного типа.