Москва9 сенВести.Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии, заявил телерадиокомпании NRK премьер Норвегии Йонас Гар Стере.
Инцидент произошел, когда Зеленский направлялся из Молдавии в Осло для присутствия на похоронах короля Норвегии Харальда V.
Его самолет ведь едва не был задет дроном, когда он должен был вылетать из Молдавии. Такова реальность, в которой он находитсязаявил премьер Норвегии журналистам
В декабре 2025 года с самолетом Владимира Зеленского произошел другой инцидент, связанный с БПЛА. Тогда перед посадкой в аэропорту Дублина его сопровождали четыре неопознанных дрона военного типа.