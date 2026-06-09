"Единичные случаи были": Зеленский признал появление дронов ВСУ в Прибалтике Зеленский назвал "единичными" случаи появления украинских дронов в Прибалтике

Москва9 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что залетавшие в воздушное пространство прибалтийских республик дроны были украинскими, при этом назвав такие случаи "единичными".

Об этом было сказано в ходе совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Если в небе Латвии, Литвы, Эстонии… когда появляется украинский дрон… это не массово. Единичные такие случаи были сказал Зеленский

В последнее время участились сообщения о появлении украинских беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии. Поступала информация о падении украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Аналогичные случаи фиксировались и в Финляндии.

Как ранее заявлял бывший американский военный разведчик Скотт Риттер, решение стран Прибалтики пропустить через свое воздушное пространство украинские беспилотники для ударов по территории России фактически является поводом для начала военных действий. Как отметил Риттер, балтийские республики выступают активными и полноценными соучастниками текущего конфликта на стороне Киева.