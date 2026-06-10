Сделку Зеленского по дронам со странами Балтии сочли "операцией по прикрытию" Военэксперт Леонков: Киев хочет легализовать нахождение ВСУ в странах Балтии

Москва10 июн Вести.Инициатива главы киевского режима Владимира Зеленского о "помощи" странам Балтии в решении проблемы с БПЛА представляет собой лишь прикрытие для координации атак беспилотников по территории России. такое мнение высказал военный аналитик Алексей Леонков.

Свое мнение по этому поводу Леонков высказал в комментарии Газете.ru.

То, что делает Зеленский, — это простая операция по прикрытию. Это легализация нахождения на территории Прибалтики специалистов, которые будут не защищать от дронов, а координировать атаки беспилотников по России. То есть это легализация нахождения ВСУ в странах Балтии отметил Леонков

По его мнению, в настоящий момент страны Прибалтики попали в юридический казус, они не сбивают летящие над их территорией дроны ВСУ и пытаются обвинить Россию, однако такое объяснение не воспринимается даже европейским сообществом.

Сейчас же прибалты и вовсе придумали новый ход, будут размещать у себя ВСУ под видом защитников. Понятно же, что эти люди станут управлять дронами и организовывать атаки сказал военный эксперт

Служба внешней разведки России, как напомнил Леонков, уже публиковала данные о военных базах в Латвии, где разместятся операторы беспилотных систем. В данном случае логика Украины состоит в том, чтобы заменить длинные перелеты дронов массовыми запусками с коротких дистанций, считает военный эксперт.

Ранее Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии признал, что залетавшие в воздушное пространство прибалтийских республик дроны были украинскими. Однако, глава киевского режима назвал такие случаи "единичными".