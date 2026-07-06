Москва6 июл Вести.ВС РФ в ночь на 6 июля сорвали массированную атаку дронами, спланированную главой киевского режима Владимиром Зеленским перед саммитом НАТО, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили профессиональные действия личного состава боевых расчетов ракетных войск, мобильных огневых групп и экипажей истребительной и армейской авиации.

Массированная атака, спланированная Зеленским под саммит НАТО, была сорвана, а подавляющее количество украинских беспилотников сбиты или подавлены говорится в сообщении МО РФ

Зеленский намеревался накануне саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре, показать западным спонсорам свою готовность за их деньги наносить удары по гражданским объектам в РФ, подчеркнули в Минобороны.

При отражении атаки над Брянской областью было сбито 147 украинских беспилотников, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72, на Калужской – 31, над Крымом – 64 БПЛА.

По данным издания The Telegraph, украинский вопрос на саммите НАТО отодвинут на второй план, чтобы "не расстраивать" президента США Дональда Трампа, а главе киевского режима не удастся выступить перед западными лидерами с "яркой речью", как это было в предыдущие годы.