Москва15 сенВести.Российские военнослужащие нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ во вторник, 15 сентября.
Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европысказано в сообщении
14 сентября Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.