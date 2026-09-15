Минобороны сообщило об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины Минобороны сообщило об ударах по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины

Москва15 сен Вести.Российские военнослужащие нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ во вторник, 15 сентября.

Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы сказано в сообщении

14 сентября Минобороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.