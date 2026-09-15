Минобороны выложило видео удара по поезду с грузами ВСУ на западе Украины

Минобороны РФ показало кадры удара по ж/д составу ВСУ в Волынской области Минобороны выложило видео удара по поезду с грузами ВСУ на западе Украины

Москва15 сен Вести.Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу ВСУ в Волынской области на западе Украины, видео удара опубликовано в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX.

Удар нанесен в районе населенного пункта Рымачи Волынской области.

Расчет "Герань-4 сикер" поразил железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначения отмечается в сообщении

По данным Минобороны, в поезде с грузами для ВСУ везли в том числе иностранные дроны и их комплектующие.

На видео показано наведение цели на локомотив поезда с грузами.

Днем ранее российские военные также сообщали об очередном ударе по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, которая используется для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.