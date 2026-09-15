Москва15 сенВести.Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу ВСУ в Волынской области на западе Украины, видео удара опубликовано в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX.
Удар нанесен в районе населенного пункта Рымачи Волынской области.
Расчет "Герань-4 сикер" поразил железнодорожный состав ВСУ, используемый для доставки грузов военного назначенияотмечается в сообщении
По данным Минобороны, в поезде с грузами для ВСУ везли в том числе иностранные дроны и их комплектующие.
На видео показано наведение цели на локомотив поезда с грузами.
Днем ранее российские военные также сообщали об очередном ударе по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, которая используется для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.