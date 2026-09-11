В Польше из-за протеста машинистов задержали десятки поездов Междугородние поезда в Польше задерживаются из-за протеста машинистов

Москва11 сен Вести.Междугородние поезда в Польше задерживаются и отменяются из-за акции протеста машинистов, сообщает телеканал Polsat со ссылкой на портал поддержки пассажиров.

Утром с опозданием следовали 47 из 140 междугородних поездов. В среднем составы задерживались примерно на 25 минут.

В компании PKP Intercity, отвечающей за междугородние перевозки, сообщили об отмене 16 поездов. Там также предупредили о дальнейшем росте числа задержек и не исключили, что ситуация нормализуется только к вечеру.

Машинисты начали акцию протеста утром накануне. Они требуют усилить меры безопасности на железных дорогах.