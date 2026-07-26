Более 100 поездов задерживаются из-за последствий непогоды в Ростовской области В Ростовской области из-за последствий урагана задержали 111 поездов

Москва26 июл Вести.В Ростовской области 111 поездов задержали из-за последствий непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Уточняется, что на конечные станции прибыло восемь поездов, которые ранее были задержаны.

На данный момент с опозданием следует 111 поездов, максимальное время задержки составляет 7 часов говорится в сообщении, опубликованном в 14.57

Отмечается, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более, чем на четыре часа, обеспечивают питанием.

Ранее сообщалось, что на Ростовскую область обрушились ливни и мощный ветер. Непогода повалила более 1 000 деревьев, в том числе на территории городских парков.