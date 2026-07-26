Москва26 июлВести.В РЖД привели последние сведения о ситуации с движением после аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов в Ростовской области.
По данным компании, отключение произошло накануне, 25 июля, из-за непогоды.
В настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездовговорится в заявлении РЖД в MAX
Сейчас максимальное время задержки в пути достигает восьми часов.
В сообщении подчеркивается, что работа тяговых подстанций уже восстановлена. Делается все возможное для сокращения отставания от графика движения.