Из-за отключения подстанций в Ростовской области опаздывают 89 поездов РЖД: из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов

Москва26 июл Вести.В РЖД привели последние сведения о ситуации с движением после аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов в Ростовской области.

По данным компании, отключение произошло накануне, 25 июля, из-за непогоды.

В настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов говорится в заявлении РЖД в MAX

Сейчас максимальное время задержки в пути достигает восьми часов.

В сообщении подчеркивается, что работа тяговых подстанций уже восстановлена. Делается все возможное для сокращения отставания от графика движения.