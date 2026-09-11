Поезда задерживаются в Волгоградской области из-за повреждения сети В Волгоградской области из-за вмешательства повреждена контактная сеть на ж/д

Москва11 сен Вести.Контактная сеть повреждена в результате постороннего вмешательства на двух участках в Волгоградской области, задерживается один пассажирский поезд и несколько электричек. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Сегодня на участках Сарепта – Бекетовская и Бекетовская – Ельшанка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. В связи с этим следует с задержкой поезд № 498 Адлер – Ижевск (более 2 часов) сказано в сообщении

Отмечается, что задержки пригородных поездов составляют от одного до двух часов, две электрички были отменены.

Ранее губернатор Волгоградской области сообщал о ракетной атаке на регион. Были повреждены два жилых дома в Волгограде, пострадали два человека. Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда.