Москва11 сенВести.После ночной ракетной атаки на Волгоград на территории промышленного предприятия упали обломки, сообщается в MAX-канале пресс-службы правительства региона.
Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгоградаприводит пресс-службы слова губернатора региона Андрея Бочарова
Добавляется, что на месте работают оперативные службы. Даны поручения привести в готовность пункты временного размещения.
Ранее сообщалось, что в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли Волгограда. Пострадали двое мужчин.