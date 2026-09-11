Москва11 сенВести.После ночной ракетной атаки на Волгоград на территории промышленного предприятия упали обломки, сообщается в MAX-канале пресс-службы правительства региона.

Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда

приводит пресс-службы слова губернатора региона Андрея Бочарова

Добавляется, что на месте работают оперативные службы. Даны поручения привести в готовность пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли Волгограда. Пострадали двое мужчин.