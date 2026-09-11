После ракетной атаки на юге Волгограда обломки упали на промышленное предприятие

После ракетной атаки на Волгоград обломки упали на предприятие После ракетной атаки на юге Волгограда обломки упали на промышленное предприятие

Москва11 сен Вести.После ночной ракетной атаки на Волгоград на территории промышленного предприятия упали обломки, сообщается в MAX-канале пресс-службы правительства региона.

Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда приводит пресс-службы слова губернатора региона Андрея Бочарова

Добавляется, что на месте работают оперативные службы. Даны поручения привести в готовность пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли Волгограда. Пострадали двое мужчин.