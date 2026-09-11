Москва11 сенВести.В результате ракетной атаки на Волгоград поврежден многоквартирный дом, пострадали двое мужчин, сообщается в MAX-канале пресс-службы правительства региона.
Сегодня ночью в результате террористической ракетной атаки преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области поврежден многоквартирный дом по улице Героев Малой Земли в Волгограде. Два пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированыприводит пресс-службы слова губернатора региона Андрея Бочарова
На месте работают оперативные службы.