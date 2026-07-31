Москва31 июлВести.Жителям Волгограда, чье имущество было повреждено в результате массированной атаки украинских беспилотников, окажут материальную помощь. Об этом заявили в администрации города.
Сотрудники муниципалитета проводят работу с жильцами МКД по вопросам, связанным с предоставлением материальной помощи, в случае повреждения имуществаговорится в официальном Telegram-канале мэрии
ВСУ атаковали Волгоградскую область рано утром 31 июля, в пятницу. Зафиксированы повреждения в 8 многоквартирных домах в Тракторозаводском районе. Для жителей организован пункт временного размещения.
При атаке ранения получили 5 человек, все госпитализированы.
Одной из целей противника стал логистический центр Wildberries, после ударов там начался пожар.