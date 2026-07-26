Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Италии

Столкновения с протестующими в Италии обернулись ранением десятков полицейских Более 60 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Италии

Москва26 июл Вести.Более 60 сотрудников итальянской полиции получили травмы в результате столкновения с участниками протестов на севере страны. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, поводом для масштабной демонстрации стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин-Лион. Более 20 тысяч человек вышли на улицы, чтобы высказать свое несогласие с этим. Вскоре после начала шествия участники разделились и стали нападать на участки строительства тоннеля. Стражи правопорядка применили к демонстрантам водометы и слезоточивый газ.

Они (протестующие. – Прим. ред.) прорываются через ограждения и проникают на строительную площадку, начиная громить ее. Летят камни, фейерверки и коктейли Молотова. Четыре автомобиля сил правопорядка были подожжены, более шестидесяти правоохранителей получили ранения говорится в публикации

Из-за беспорядков было приостановлено движение поездов между городами Буссолено и Боргоне. Также власти временно перекрыли один из участков автомагистрали.