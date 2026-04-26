Полиция увела активистов "Еврейской бригады" с антифашистской акции в Италии Активистов "Еврейской бригады" освистали и выгнали с шествия в Милане

Москва26 апр Вести.Сотрудники полиции вывели колонну активистов "Еврейской бригады" из общего традиционного шествия, которое прошло в центре Милана по случаю 81-й годовщины освобождения Италии от фашизма и нацистской оккупации, сообщает газета Corriere della Sera.

По ее данным, правоохранительные органы для пресечения беспорядков увели колонну из потока людей после того, как их движение заблокировали протестующие из числа сторонников Палестины и левых организаций. Они освистывали активистов "Еврейской бригады", уличая их в пособничестве нынешним властям Израиля и их политическому курсу.

Как пишет издание, один из представителей еврейской группы сказал, что в адрес участников колонны выкрикивали антисемитские оскорбления. Среди них была фраза: "Вы недоделанное мыло", которая намекает на истории о производстве нацистами мыла из человеческого жира во время Холокоста.

"Еврейская бригада" – это историко-мемориальное сообщество. Его активисты хранят память об одноименном подразделении в составе британской армии в годы Второй мировой войны. Ежегодно представители данного сообщества участвуют в шествиях в память о еврейских добровольцах, участвовавших в освобождении Италии.

В тот же день, 25 апреля, в ряде израильских городов прошли антиправительственные акции, направленные против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.