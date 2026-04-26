В Риме на антифашистском марше случился конфликт из-за флагов Украины La Repubblica сообщила о стычках из-за украинских флагов на марше в Риме

Москва26 апр Вести.В Риме во время шествия 25 апреля и антифашистского марша произошли инциденты с участием активистов, вышедших с украинскими флагами, сообщает итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, на акцию пришла группа из движений +Europa и Radicali Italiani с флагами Украины и Палестины. Еще до начала шествия на них напали участники с красными флагами, которых связывают с леворадикальной организацией Cambiare Rotta, также объявляющей себя антифашистским движением.

Как сообщают "Радикалы", нападавшие избили их, применили перцовый газ и потребовали убрать украинские флаги, выкрикивая, что сторонники Украины якобы являются нацистами и что "фашистов нужно убрать с марша". В движении заявили, что их в итоге вывели из колонны только из‑за флагов Украины и других "угнетаемых народов", а председатель партии Маттео Халлисси был госпитализирован.

В то же время, по сведениям газеты Leggo, отдельный похожий эпизод произошел в Болонье: там пожилого мужчину с украинским флагом не допустили к участию в аналогичной акции.