"Порочит память": посольство Израиля возмутила акция националистов в Киеве Посольство Израиля возмутилось акцией украинских националистов в центре Киева

Москва24 июн Вести.Посольство Израиля на Украине осудило прошедшую 21 июня в центре Киева акцию националистов, участники которой скандировали нацистские лозунги и вскидывали руки в характерном приветствии. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Как отмечается, на Майдане Независимости состоялась акция объединения "Братство", в ходе которой ее "участники выкрикивали нацистское приветствие и демонстрировали нацистский салют".

Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины говорится в заявлении израильского посольства

Какой-либо реакции со стороны украинских властей на данный момент не последовало.

Ранее героизация нацистов на Украине возмутила официальную Варшаву. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима Владимира Зеленского ордена Белого орла. Поводом для этого стало решение украинского политика присвоить одному из подразделений боевиков имя "героев УПА". Эта организация признана экстремистской и запрещена в РФ, она сотрудничала гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.

Как подчеркивал МИД РФ Сергей Лавров, глава киевского режима получает огромное удовольствие от того, что возглавляет процесс возрождения нацизма.