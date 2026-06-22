Москва22 июн Вести.В канцелярии президента Польши раскритиковали решение главы киевского режима Владимира Зеленского вернуть орден Белого орла почтовым отправлением. С соответствующим заявлением выступила министр канцелярии президента Агнешка Енджак в социальной сети X.

По ее словам, такой шаг является проявлением неуважения к людям, которые на протяжении последних лет поддерживали Украину. Чиновница заявила, что украинский лидер "добавляет оскорбление к оскорблению", возвращая государственную награду обычной почтой.

Енджак также ответила на замечания о том, что орденом Белого орла ранее были награждены бывший канцлер Германии Герхард Шредер и итальянский политик Бенито Муссолини. По ее мнению, подобные сравнения некорректны, поскольку Муссолини давно умер, а во время пребывания Шредера на посту канцлера Германии не происходило событий, которые были бы оскорбительными для польского общества.