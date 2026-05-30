В Риме лошади сбежали с репетиции парада, пострадали четыре человека

Москва30 мая Вести.В Риме во время репетиции парада ко Дню Республики сбежали лошади, испугавшиеся взрывов пиротехники. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Животные находились в районе терм Каракаллы. Как пишут некоторые СМИ, около 30 лошадей, сбежав оттуда, сорвались с места и понеслись галопом по улице Кристофоро Коломбо среди машин и прохожих. Часть животных удалось перехватить в районе Гарбаттеллы, а остальные доскакали до квартала Эур, где их остановили.

В результате инцидента пострадали четыре человека – трое военных и женщина-полицейский, пытавшиеся остановить животных.

Кроме того, травмы получили около 15 лошадей. Одно животное пришлось усыпить.

Также были повреждены несколько автомобилей.

Правоохранительные органы проводят расследование.