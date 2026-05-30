Москва30 маяВести.В Риме во время репетиции парада ко Дню Республики сбежали лошади, испугавшиеся взрывов пиротехники. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Животные находились в районе терм Каракаллы. Как пишут некоторые СМИ, около 30 лошадей, сбежав оттуда, сорвались с места и понеслись галопом по улице Кристофоро Коломбо среди машин и прохожих. Часть животных удалось перехватить в районе Гарбаттеллы, а остальные доскакали до квартала Эур, где их остановили.
В результате инцидента пострадали четыре человека – трое военных и женщина-полицейский, пытавшиеся остановить животных.
Кроме того, травмы получили около 15 лошадей. Одно животное пришлось усыпить.
Также были повреждены несколько автомобилей.
Правоохранительные органы проводят расследование.