Москва12 авг Вести.Волонтеры, автомобилисты и инспекторы ГАИ помогли жительнице Москвы вернуть сбежавшую из-за салюта австралийскую овчарку Кнопку. О поиске животного участники операции рассказали ИС "Вести".

Овчарка Кнопка во время прогулки испугалась резкого шума, сорвалась с поводка и оказался на МКАДе в потоке машин, за несколько километров от дома.

Ее пытались удержать. Как только услышали салют, сразу поняли, что собака сейчас рванет. Начали подходить к ней брать ее, она вывернулась сама по себе … Прочесывали местность, что нашего парка, соседний, здесь частные сектора, их тоже прочесывали. Пытались все, что угодно сделать рассказала хозяйка собаки Ангелина Фомина

Найти собаку удалось после обращения к инспекторам ГИБДД.

Ко мне обратилась девушка …, чтобы я помог найти ее собаку. Я незамедлительно связался с дежурной частью своего подразделения. Через систему "Безопасный город" и систему "Поток" мы уже начали дальше совершать поисковые мероприятия рассказал старший инспектор 2-й роты отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве Артем Попов

Кнопку нашли по камерам, на кадрах было видно, как собака мечется в потоке машин. Одному из водителей – Гегаму Матевосяну, удалось поймать овчарку и посадить к себе в автомобиль. Кнопка прожила у него два дня.

Позвонили, сказали: ой, герой, спас нашу собаку, то-се... короче, я сказал уже местоположение, где собака находится. Они поехали туда, собаку забрали рассказал Гегам

Ранее сообщалось, что в столичном районе Крылатское спасли 11 собак, запертых на жаре в тесных клетках.