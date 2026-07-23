Органы опеки проверят семью 6-летней петербурженки, которая пропала и вернулась Семью ушедшей из дома 6-летней петербурженки контролируют органы опеки

Москва23 июл Вести.Семья шестилетней Ангелины из Красного Села теперь находится на контроле у сотрудников социальных служб и отдела по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Ранее Ангелина ушла гулять на детскую площадку и пропала, но на следующий день все же вернулась домой. Оказалось, что она провела ночь у подруги.

По данным издания, ребенок живет в полной семье, но родители часто ссорятся. У Ангелины также есть старший брат, ему 13 лет. Ранее в поле зрения органов опеки семья не попадала.

Если будет установлено, что ненадлежащие условия нахождения ребенка в доме, то у семьи будут требовать устранения этих недостатков. Естественно, будет контроль над тем, чтобы не было насилия в отношении ребенка. Естественно, будет контроль в отношении того, чтобы ребенок не оказывался один на улице заявил Алексей Буцайло, начальник отдела по связям с общественностью аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге

Отмечается, что девочку нашли благодаря записи с камер наблюдения и служебной собаке, они привели волонтеров и полицию в соседнюю парадную.