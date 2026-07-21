Москва21 июлВести.Установлено местонахождение пропавшей в Красном Селе шестилетней девочки, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ее мать накануне обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.
Женщина сообщила, что около 15.10 девочка ушла гулять на детскую площадку у одного из жилых домов по Гатчинскому шоссе в Красном Селе и не вернулась.
Всю ночь ребенка искали полицейские, сотрудники экстренных служб и волонтеры.
Сегодня девочка самостоятельно вернулась домой. По предварительным данным, все это время она гостила у знакомыхговорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале
В ведомстве уточнили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.