Стало известно, где провела ночь считавшаяся пропавшей 6-летняя петербурженка Пропавшая накануне в Петербурге 6-летняя девочка найдена живой

Москва21 июл Вести.Установлено местонахождение пропавшей в Красном Селе шестилетней девочки, сообщает главк МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ее мать накануне обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Женщина сообщила, что около 15.10 девочка ушла гулять на детскую площадку у одного из жилых домов по Гатчинскому шоссе в Красном Селе и не вернулась.

Всю ночь ребенка искали полицейские, сотрудники экстренных служб и волонтеры.

Сегодня девочка самостоятельно вернулась домой. По предварительным данным, все это время она гостила у знакомых говорится в публикации петербургской полиции в Telegram-канале

В ведомстве уточнили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.