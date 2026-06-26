Пропавшую в Кавказском районе Кубани 14-летнюю девочку нашли в Астрахани

Пропавшая школьница из Кавказского района Кубани найдена в Астрахани Пропавшую в Кавказском районе Кубани 14-летнюю девочку нашли в Астрахани

Москва26 июн Вести.В Астрахани обнаружена 14-летняя жительница Кавказского районе Краснодарского края., исчезнувшая 24 июня. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

Школьницу из Кавказского района нашли в Астрахани говорится в публикации МВД

Девочка ушла из дома в поселке имени Максима Горького 24 июня. Ее мать обратилась к правоохранителям за помощью и сообщила, что дочь села в автомобиль Hyundai и уехала в неизвестном направлении. Поиски длились несколько дней.

Как выяснилось, девочка решила навестить подругу в Астрахани, о чем не предупредила мать.

Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Сейчас с ней работают полицейские.