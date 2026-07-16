Ребенок погиб на прогулке с семьей в Ленинградской области

Трехлетняя девочка найдена мертвой в Ленинградской области Ребенок погиб на прогулке с семьей в Ленинградской области

Москва16 июл Вести.В Ленинградской области в поселке Саперный Колпинского района 15 июля была найдена мертвой трехлетняя девочка, сообщает Следственный комитет по городу Санкт-Петербургу.

Девочка, 2023 года рождения, в ходе прогулки со своей семьей потерялась из поля зрения членов семьи. Позже тело ребенка было обнаружено без признаков жизни на болотистом участке местности говорится в сообщении

В Санкт‑Петербурге по факту гибели завели уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего, проводят экспертизы. Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям родителей девочки.