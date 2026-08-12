В Крылатском спасли 11 собак, запертых на жаре в тесных клетках В Москве зоозащитники обнаружили фургон с запертыми в клетках собаками

Москва12 авг Вести.Жители столичного района Крылатское на днях заметили припаркованный фургон, накрытый брезентом, из которого доносился лай и исходил неприятный запах, сообщает "МК".

В тесных клетках на 30-градусной жаре без воды и в темноте находились 11 собак, в том числе щенки. Животные были сильно истощены, здесь же зоозащитники обнаружили стопку, предположительно, поддельных автомобильных номеров.

Как выяснило издание, прицеп принадлежит уроженке Химок Ульяне Семеновой, сменившей паспортные данные на более редкое в наших широтах имя - Бриттани Хилтон Ричардсон. Она уже попадала в поле зрения правоохранителей в связи с использованием фиктивных документов.

Передвижной фургон ранее был замечен в городе-курорте Сочи, где шесть крупных собак томились в закрытой машине на протяжении четырех месяцев. Зоозащитники обратили внимание на этот случай, однако тогда не нашлось достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Вскоре фургон с собаками начал колесить по Подмосковью, а затем появился в Москве. На этот раз для измученных животных все закончилось благополучно. Волонтеры развезли животных по передержкам и приютам, где собаки получили еду, воду и возможность выйти из клеток.

Зоозащитники намерены добиваться возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животными".