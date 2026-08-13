Арктическую улитку, живущую в метане, назвали в честь россиянки Российские ученые открыли вид моллюсков, которые живут в метановых "факелах"

Москва13 авг Вести.Новый вид морских улиток открыли российские ученые в Арктике, в море Лаптевых. Его назвали Frigidoalvania krylovae – в честь крупнейшего специалиста по глубоководным моллюскам из Института океанологии РАН Елены Михайловны Крыловой, сообщает МК.RU.

Открытие было совершено по материалам, которые проанализировали специалисты после экспедиции на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш". Новый вид моллюска обитает на глубине около 70 метров.

Чтобы убедиться, что перед ними новый вид арктического моллюска, команде ученых пришлось подробнейшим образом изучить тонкие особенности строения раковины новой улитки, ее радулы (органа ротовой полости для измельчения пищи) и репродуктивной системы рассказывает СПбГУ Иван Нехаев старший научный сотрудник СПбГУ

Особым оказалось место жительства моллюска Frigidoalvania krylovae. Это метановые сипы - места, где из-под земли вырываются пузырьки газа. Вокруг этих мест в условиях низких температур и отсутствия света собираются плотные колонии так называемых хемосинтезирующих бактерий, получающих энергию за счет веществ, образующихся в результате окисления метана и сероводорода. Ну а самими бактериями питается новый вид моллюска.