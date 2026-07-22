Москва22 июл Вести.Участники рейса головного универсального атомного ледокола "Арктика" поделились уникальными кадрами из Арктики. Третьему помощнику капитана Николаю Ильинову удалось заснять трех белых медведей, дрейфующих на льдине посреди моря.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Атомфлота", хорошо видно, как медведица с двумя медвежатами сначала спокойно плывут на льдине, а затем один за другим спускаются в воду и неспешно удаляются от своего импровизированного "судна".

Ледокол идет, а медведи плывут. Не путаем прокомментировали ролик в "Атомфлоте"

Ранее отмечалось, что архипелаг "Медвежьи острова", расположенный в Восточно-Сибирском море Северного Ледовитого океана, остается ключевым местом обитания белого медведя.