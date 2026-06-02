Шесть судов оказались в ледовом плену на Индигирке

Москва2 июн Вести.Шесть судов, в том числе с экипажем на борту, оказались в ледовом плену на реке Индигирка. Об этом сообщает Служба спасения Якутии по итогам облета территории в Абыйском районе республики на вертолете для поиска судов, унесенных ледоходом.

В результате облета обнаружено, что в 518 километрах от устья вниз по течению Индигирки стоят в безопасности две баржи: "М-34", "МН-2301", два буксира "Николай Тюменев" и "Обь" с экипажем 10 человек. В 524 километрах от устья вниз по течению от Белой Горы стоят две баржи - лихтер 2000, баржа М-28 уточняется в Telegram-канале Службы

Как предполагается, 2 июня будет осуществлена операция по возвращению судов.