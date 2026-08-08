Москва8 авг Вести.На Северный полюс прибыла экспедиция Росатома "Ледокол знаний". Участников ждут лекции, мастер-классы и научные эксперименты - в частности, запуск стратосферного зонда, рассказал ИС "Вести" руководитель проекта, проректор Мурманского Арктического университета Антон Юрманов.

В составе экспедиции, вышедшей из Мурманска на борту атомного ледокола "50 лет Победы" - школьники из России и их сверстники из 22 стран.

Нашли сейчас подходящую льдину. Будем готовиться к высадке и выгрузке оборудования и, соответственно, готовиться к приему стратосферного эксперимента. Через несколько часов мы запустим возвратную стратосферную платформу. Это станет первым полевым экспериментом в ее применении в интересах экологического мониторинга Арктики рассказал Антон Юрманов

Ранее участники рейса атомного ледокола "Арктика" поделились уникальными кадрами: третьему помощнику капитана Николаю Ильинову удалось снять трех белых медведей, дрейфующих на льдине посреди моря.