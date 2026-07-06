Москва6 июлВести.Санкт-Петербург примет международный этап конкурса "Вместе к звездам", учащиеся из России и Китая займутся совместной работой над проектами, сообщает ТАСС.
На участие в конкурсе подали заявки 5097 российских школьников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 17 лет из 87 регионов России.
После завершения всех трех этапов онлайн-отбора российские финалисты 14-17 лет приедут на образовательную смену и будут работать в командах с участниками из Китаяотмечает пресс-служба ГК "Геоскан"
Очную смену примет лицей "Физико-техническая школа им. Алферова". Участникам предстоит работать с данными со спутников, решать астрономические задачи, изучать основы космической связи, а также исследовать устройство малых космических аппаратов.
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй рассказал, что Россия и Китай расширяют программы по студенческому обмену.