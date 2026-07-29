Москва29 июл Вести.Сотрудники машиностроительного завода "ЗиО-Подольск", входящего в один из дивизионов Росатома, завершили изготовление второй реакторной установки РИТМ-200 для строящегося универсального атомного ледокола нового поколения "Ленинград". Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ледокол будет оснащен двумя установками. Первую изготовили в мае 2026 года на этом же предприятии. Комплект реакторов отправили на верфь, где стоит ледокол для установки в корпус. Отмечается, что по инициативе ветеранов, переживших блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, реакторы получили названия "Искра" и "Гром" в честь оборонительных операций.

Это новейшее решение российских атомщиков, которое позволило существенно увеличить эффективность грузоперевозок по Северному морскому пути. Объединение реактора и парогенераторов повысило надежность конструкции и снизило ее вес, что позволило судам ходить как по глубоким морям, так и заходить в устья северных рек говорится в сообщении пресс-службы

Уточняется, что установки РИТМ-200 уже успешно показали себя на ледоколах проекта 22220 "Арктика", "Урал", "Сибирь" и "Якутия". Также они будут установлены в строящиеся атомоходы "Чукотка" и "Сталинград". Всего завод "ЗиО-Подольск" выпустил уже 15 установок РИТМ для кораблей и плавучих АЭС.

Ранее сообщалось, что на Северном морском пути ледокол "Ленинград" будет обеспечивать круглогодичную навигацию. Также на него возложено укрепление позиций России в Арктике.