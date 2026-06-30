Собака вернулась к дому в Кушве спустя 5 дней после того, как ее унес смерч

Унесенная смерчем собака вернулась к разрушенному дому в Кушве через 5 дней Собака вернулась к дому в Кушве спустя 5 дней после того, как ее унес смерч

Москва30 июн Вести.В городе Кушве к разрушенному хозяйскому дому вернулась собака, которую унесло смерчем. Ее обнаружили у жилья спустя 5 дней, сообщает KP.RU.

После произошедшего урагана местные жители разыскивали раненных животных, которые стали жертвами стихии. Одной из них была собака, которую унесло вместе с будкой.

В воскресенье, 28 июня, ее обнаружили в разрушенном доме хозяев. На ней имелась царапина, в этом месте у животного отсутствовала шерсть.

Добровольцы забрали ее и в соцсетях рассказали об обнаруженной собаке. Спустя полчаса за ней приехали родственники хозяев и забрали к себе.