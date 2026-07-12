Москва12 июл Вести.К вечеру воскресенья, 12 июля, кровля многоквартирного жилого дома в городе Чистополе восстановлена, сообщается в MAX-канале МЧС Татарстана.

В воскресенье от сильного ветра и дождя сорвало кровлю жилого дома на улице Лесозаводская. Максимальное количество выпавших осадков а этот день составило 18 мм в городе Чистополе.

Кровля многоквартирного жилого дома восстановлена отмечается в сообщении

В министерстве уточнили, что от урагана упали 14 деревьев, все они убраны. Подтопления устранены. Пострадавших нет.