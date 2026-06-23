Москва23 июн Вести.Появились кадры последствий торнадо в городе Кушва Свердловской области. Видео опубликовало издание E1.RU.

По данным издания, смерч привел к повреждениям линий электропередач и АЗС. Одна из двух заправок, работающих в городе, перестала работать, и у второй образовались очереди.

Журналист E1.RU уточняет, что АЗС находится на выезде из города, и очередь там была уже с раннего утра, ближе к обеду пробка на подъезде к заправке стала еще больше говорится в публикации

Ранее Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором можно увидеть смерч, обрушившийся на Свердловскую область.