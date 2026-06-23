Москва23 июнВести.Роскосмос показал снимок со спутника, на котором можно увидеть торнадо в Свердловской области. Фото опубликовано в Telegram-канале корпорации.
Отмечается, что стихия разрушила многие дома и обесточила город Кушва. Также из-за смерча пострадали автомобили.
Спутники Роскосмоса сфотографировали торнадо, который разрушил ряд домов, повредил автомобили и обесточил город Кушву в Свердловской областиговорится в сообщении, сопровождающем фотографию
Съемка велась со спутников "Арктика-М" и "Электро-Л".