Опубликовано спутниковое фото торнадо в Свердловской области Роскосмос показал снимок торнадо в Свердловской области

Москва23 июн Вести.Роскосмос показал снимок со спутника, на котором можно увидеть торнадо в Свердловской области. Фото опубликовано в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что стихия разрушила многие дома и обесточила город Кушва. Также из-за смерча пострадали автомобили.

Спутники Роскосмоса сфотографировали торнадо, который разрушил ряд домов, повредил автомобили и обесточил город Кушву в Свердловской области говорится в сообщении, сопровождающем фотографию

Съемка велась со спутников "Арктика-М" и "Электро-Л".