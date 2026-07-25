Спрос на изучение итальянского языка среди молодежи вырос на 75% за год Красивая речь и кино без перевода: почему молодежь массово учит итальянский

Москва25 июл Вести.За последний год количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, интересующихся изучением итальянского языка, увеличилось на 75%. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала преподаватель и переводчик Людмила Щербинина.

По словам эксперта, итальянский стал главным лингвистическим трендом среди молодежи, при этом изменилась ключевая мотивация студентов. Если пять лет назад язык учили в основном для работы, экзаменов или переезда, то современные зумеры выбирают его ради эстетического удовольствия — желания красиво говорить, понимать музыку и смотреть фильмы на итальянском.

Итальянский неожиданно стал главным лингвистическим трендом среди молодежи. За год число желающих учить его в возрасте 18–25 лет выросло на 75%. Преподаватели отмечают: такого интереса они не припоминают. Однако изменились не только цифры, но и сами студенты. Еще пять лет назад молодые люди приходили с четкими целями: работа, переезд или экзамены. Сегодня мотивация иная: говорить красиво, смотреть фильмы в оригинале, слушать и понимать песни. Итальянский перестал быть инструментом заработка: для зумеров он стал эстетическим переживанием отмечает эксперт

Психологи связывают этот феномен с усталостью поколения Z от постоянного стресса и спешки: изучение итальянского языка позволяет им замедлиться, расслабиться и получить удовольствие от процесса.