Итальянский журналист назвал Россию спасательным кругом для ЕС IFQ: Россия – единственный спасательный круг для Европы

Москва11 июл Вести.Россия является единственным спасательным кругом для Европы, написал итальянский журналист Энрико Граццини в статье для IL Fatto Quotidiano.

Европейские правительства продолжают вредить сами себе, не понимая, кто в действительности их враг, а кто – потенциальный союзник. Европа продолжает усугублять конфликт с Россией, и это ошибочная стратегия, поскольку РФ – "единственная глобальная сверхдержава", с которой Европа могла бы конкурировать на равных, вести бизнес и оживлять экономику, отмечает журналист.

Россия – единственный спасательный круг Европы говорится в статье

Европа усугубляет свою зависимость от США, в том числе закупая американский газ по ценам, значительно превышающим российские, что, по словам Граццини является "настоящим образцом слабоумия и недальновидности".

Ранее внук первого президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил, что Европе необходимо сформировать союз с Россией, поскольку это диктуется "логикой здравого смысла".